Qui Spezia, la probabile formazione di domani

Lo Spezia affronterà domani il Bologna alle 17.30 al Dall’Ara, per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente troverà la Roma.

Gli uomini di Italiano sono una delle sorprese di questo campionato, avendo collezionato finora già 9 punti, gli stessi del Bologna. Un bottino raggiunto grazie al bel gioco di mister Italiano, che ha avuto poco tempo per preparare i suoi alla Serie A, essendo stata l’ultima squadra a salire nella massima categoria dopo la finale playoff con il Frosinone disputata a inizio luglio. Lo Spezia è reduce dal prezioso pareggio contro l’Atalanta e, prima della sosta, dalla vittoria schiacciante a Benevento. L’obiettivo è la salvezza, ed è anche per questo che la gara di domani potrebbe vedere numerose riserve tra le fila degli spezzini. Italiano cambierà otto undicesimi rispetto alla partita di domenica: in porta ci sarà Rafael, in difesa l’ex Mattiello e Bastoni sulla fascia, con Chabot e Marchizza che faranno rifiatare Erlic e Terzi al centro. A centrocampo confermato Ricci con Deiola e Mora ai suoi lati. In attacco riposo per Farias e Nzola, con Agudelo e Piccoli che li sostituiranno al fianco di Gyasi.