Qui Spezia, la Curva Ferrovia chiama a raccolta i tifosi al Picco

La tifoseria pronta a sostenere la squadra domenica

In Liguria ci sarà anche il fattore tifo al Picco perché la Curva Ferrovia ha chiamato a raccolta i tifosi spezzini, spronando tutti ad andare allo stadio domenica in occasione della partita.

'Domenica, come non mai - si legge sulla pagina Facebook della Curva - Lo Spezia ha bisogno di noi, e ogni spezzino ha il dovere di venire allo stadio, cantare per 90 minuti senza mai far mancare il sostegno a questa squadra.