Qui Spezia, Italiano: “Domani vogliamo fare bene, ci sarà turnover. Ecco chi giocherà…”

Il mister dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa quest’0ggi alla vigilia del match contro il Bologna al Dall’Ara, valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“La partita di domani è una partita ufficiale e come tale va affrontata. Ci teniamo a ben figurare e possibilmente superare il turno. Come tutte le squadre che partecipano a questa manifestazione, ci teniamo ad onorare la Coppa Italia. Chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo. Con l’Atalanta abbiamo fatto bene, anche se dopo che spendi così tanto e dai tutto può capitare qualche situazione in cui ti mostri meno lucido. Dobbiamo limitare gli avversari e cercare di essere sempre più attenti.”