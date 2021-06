L'Under 17 di Luca Vigiani, domenica alle 15 chiuderà gli impegni del Gruppo 5 contro la Reggiana nella gara valida per la 10^ giornata. La partita si svolgerà presso il Centro Sportivo "Cavina". Ai rossoblù basterà una vittoria contro i granata per staccare il pass per i quarti di finale, visto l'attuale primo posto a quota 17 punti. All'andata, terminò 0-8 in favore del Bologna.