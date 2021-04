Qui Settore Giovanile – Il programma del weekend

L'Under 17 di Luca Vigiani, domenica alle 15 presso il Centro Sportivo "Il Noce" di Noceto, affronterà i pari età del Parma nella gara valida per la seconda giornata di campionato. I rossoblù arrivano sul campo dei ducali in testa alla classifica grazie al convincente successo per 4-1 contro il Sassuolo. I gialloblù, invece, sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro lo Spezia. I piccoli rossoblù hanno già sfidato il Parma nei precedenti Test Match e lo hanno battuto per 4-1. Nell'altra partita del girone, la Reggiana giocherà sul campo del Sassuolo.