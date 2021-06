Qui Settore Giovanile – I risultati del weekend

Grandi vittoria per l'Under 16 e l'Under 14, riposo per l'Under 17

L’ Under 16 di Denis Biavati ha chiuso il ciclo di Test Match per la stagione 2020-21 con una vittoria di misura, 1-0 contro l' Atalanta .

La rete è stata siglata da Cesari al 29' del primo tempo. Protagonista dell'incontro l'estremo difensore rossoblù Verardi tre minuti dopo, il quale ha parato il rigore calciato da Ferraroli. Vince e convince anche la formazione Under 14 allenata da Paolo Magnani con un netto 6-0 ai danni dell'Imolese, grazie alle reti di Romagnoli, Minelli, Sermenghi e una tripletta di Negri. Non riescono a vincere invece le due formazioni Under 13. Il gruppo allenato da Juan Solivellas, inserito nel Girone X, ha pareggiato contro il Carpi, con tutti e tre i tempi che si sono chiusi sul risultato di 0-0. Sul campo della Spal, nel Girone Y, la squadra di mister Leonardo Tigrini ha perso i tre tempi con i risultati di 1-0, 2-0 e ancora 1-0. A riposo invece l'Under 17 di Luca Vigiani.