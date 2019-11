Qui Sassuolo, si recupera Caputo

Recupero in extremis in casa Sassuolo. Francesco Caputo ce la fa e sarà della partita. Lo ha confermato ieri De Zerbi, che oltre al suo numero 9, ritrova anche Magnanelli a metà campo. Restano alcuni dubbi in difesa con Rogerio, Chiriches e Ferrari ancora out e Marlon da valutare. Spazio quindi a Romagna al centro del reparto arretrato.

A centrocampo tre giocatori per una maglia sola: Djuricic, Locatelli e Bourabia, si contenderanno un posto nella mediana neroverde. In attacco Caputo scalza Defrel che partirà dalla panchina. Confermati invece Berardi e Boga sugli esterni, fin qua veri trascinatori del club emiliano.

Possibile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.