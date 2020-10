Qui Sassuolo, rotazioni corte in difesa anche per De Zerbi

Mentre il Bologna dovrebbe in qualche modo recuperare Denswil, fermato ieri da una contusione ma senza lesioni muscolari, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi perde per il derby Jeremy Toljan, risultato positivo al Covid-19.

Problemi in difesa anche per il tecnico neroverde che ha rotazioni accorciate e potrebbe convocare qualche giovane della Primavera. Sono infatti fuori Chiriches, Romagna e Ayhan, mentre Marlon, Ferrari e Peluso sono a disposizione e si giocheranno le due maglie titolari al centro della difesa. Pochi dubbi in fascia dove invece Muldur e Kyriakopoulos dovrebbero essere i titolari.