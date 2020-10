Qui Sassuolo – emergenza in difesa

Dopo la sosta delle nazionali, questo weekend ripartirà il campionato. Domenica 18 alle ore 12:30 il Bologna ospiterà il Sassuolo. I neroverdi soffrono di diverse assenze nel reparto difensivo. Infatti De Zerbi rischia di avere solo due soli centrali a disposizione, ovvero Ferrari e Peluso.

Tra gli indisponibili sono presenti: Romagna che, per una rottura del tendine rotuleo sinistro, tornerà a gennaio; Vlad Chiriches, infortunato nel match contro il Crotone, per lui problema al polpaccio; Kaan Ayhan invece ha rimediato un infortunio con la sua Turchia nella sfida contro la Germania ed è già rientrato a Sassuolo. Da verificare le condizioni psicofisiche di Marlon dopo il mancato trasferimento al Fulham, che lo ha costretto a due settimane di quarantena che dovrebbero finire a breve. Sulle corsie laterali è in dubbio la presenza di Rogerio per un risentimento al polpaccio sinistro.