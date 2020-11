Qui Sampdoria, Gabbiadini in gruppo

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Sampdoria a comunicato che oggi i ragazzi di Ranieri hanno svolto una seduta mattutina a Bogliasco.

Yoshida, Prelec e Colley, ritornati dopo gli impegni con le proprie nazionali, si sono allenati insieme a Ekdal per una parte con il resto del gruppo e per il resto in palestra per una sessione di scarico. A quest’ultima ha partecipato anche Damsgaard, rientrato a metà mattinata. Gabbiadini ha lavorato per tutta la seduta con il gruppo, alternando con un percorso individuale aerobico-tecnico.