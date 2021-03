Qui Sampdoria – Ferrero su Mihajlovic, ma ci sono due ostacoli

In casa Sampdoria il futuro di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata è in stand-by e i nomi per sostituirlo sono diversi, tra cui quello di Mihajlovic.

Ranieri e la Sampdoria si incontreranno a salvezza raggiunta e faranno il punto sul rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, Il presidente Massimo Ferrero ha un sogno: riportare Sinisa Mihajlovic in blucerchiato. Ci sono, però, due ostacoli che impediscono un potenziale ritorno del tecnico serbo alla Sampdoria. Il primo è di ordine economico dato che attualmente Mihajlovic percepisce un ingaggio pari a 2 milioni di euro, troppo oneroso per le casse blucerchiate. Mentre il secondo è contrattuale dato che al momento è legato al Bologna fino al 2023.

Fonte: Secolo XIX