Qui Samp, ipotesi 4-4-2 con Gabbiadini e Quagliarella

Modulo quadrato, adatto a coprire il campo sia in ampiezza che in lunghezza. Dopo la Roma, Claudio Ranieri dovrebbe riproporre il 4-4-2 anche a Bologna, seppur con qualche variazione. Sulle fasce Murru e Bereszynski in difesa, Colley e Murillo in mezzo, mentre in mediana Rigoni dovrebbe lasciare spazio a Depaoli con Jankto a sinistra. In attacco coppia Gabbiadini-Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.