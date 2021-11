Qui Samp – Faggiano sul ritiro: “Non è punitivo, ora serve atteggiamento diverso”

Faggiano , direttore sportivo della Sampdoria, mette in chiaro alcuni aspetti del ritiro a Coccaglio e si dice fiducioso sul futuro della squadra.

«Più che un ritiro è un ritrovarci - si legge su Sampnews 24 - Soprattutto non va interpretato con una finalità “punitiva” È normale che spostarsi da Genova, da casa, non possa fare piacere. Però secondo noi è questo il momento di essere compatti, di guardarci in faccia più a lungo. Quando ti vedi all’allenamento e poi ti saluti e ti rivedi il giorno dopo».