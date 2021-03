Qui Samp – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Archiviata la sconfitta di Napoli, per il Bologna è già tempo di guardare alla prossima sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Domenica alle 12.30 i rossoblù ospiteranno infatti i blucerchiati al Dall’Ara, reduci dal pareggio beffa subito in extremis in casa contro il Cagliari.

La Samp non avrà Omar Colley, che domenica era partito titolare, per la trasferta bolognese poichè squalificato. Il difensore era infatti diffidato e contro i sardi ha ricevuto un cartellino giallo. Dovrebbe essere assente anche Torregrossa, accostato ai rossoblù nello scorso mercato di gennaio, e alle prese con noie muscolari. L’ex Brescia si è allenato a parte anche oggi.