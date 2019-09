Qui Roma, turnover in Europa League

La Roma guarda alla partita di Europa League di domani contro il Basaksehir, ma anche alla sfida di campionato contro il Bologna di domenica.

Il tecnico Fonseca starebbe pensando a un po’ di turnover domani in coppa. Spazio a chi ha giocato meno, quindi in campo Spinazzola, Diawara, Pastore e Juan Jesus, ma anche in attacco probabilmente ci saranno novità. Dzeko è uscito con una fasciatura contro il Sassuolo e dovrebbe riposare in vista di Bologna, al suo posto uno tra Zaniolo e Kalinic.