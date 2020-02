Qui Roma, tanti dubbi di formazione per Fonseca

Problemi in casa Bologna tra infortuni e squalifiche ma anche tra le fila giallorosse ci sono dubbi di formazione.

Sono infortunati Diawara, Zaniolo e Zappacosta, squalificato Pellegrini, in più ci sono diversi atleti in non perfette condizioni fisiche. Pastore ad esempio soffre da diverse settimane di un problema all’anca, ma venerdì potrebbe essere schierato trequartista al posto dello squalificato Pellegrini. In difesa, Santon a destra, il ritorno di Kolarov a sinistra, in mezzo dubbio Mancini, potrebbe giocare a centrocampo assieme a Veretout, con Fazio potenziale sostituto in coppia con Smalling. In avanti Under e Kluivert dovrebbero essere gli esterni a sostegno di Dzeko.