Qui Roma, Smalling in gruppo

Chris Smalling si è allenato in gruppo questa mattina durante l’allenamento della Roma. Il difensore inglese potrebbe essere convocato per la partita di giovedì contro il Cska Sofia in Europa League e scendere in campo per mettere minuti nelle gambe in vista del Bologna in campionato domenica. Se il ginocchio non darà problemi, Smalling può candidarsi per una maglia da titolare contro i rossoblù. Jordan Veretout, invece, sarà risparmiato in Europa League per rientrare tra i convocati per il match del Dall’Ara. Il centrocampista ha svolto un lavoro personalizzato insieme a Mancini, Pellegrini e Santon. Lo riporta Tuttomercatoweb.