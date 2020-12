Qui Roma, due assenti per squalifica contro il Bologna

Ieri la Roma ha giocato contro il Sassuolo all’Olimpico e il match è terminato 0-0. I giallorossi hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini e senza il proprio allenatore in panchina.

Pedro ha ricevuto una doppia ammonizione, prima al minuto 11′ e in seguito al minuto 41′, ed è stato espulso da Maresca. Ciò ha comportato diverse lamentele da parte di Fonseca che protestava anche per un gol annullato e il direttore di gara ha allontanato il tecnico giallorosso. Contro il Bologna, quindi, non ci sarà l’attaccante spagnolo e Fonseca guiderà i suoi dalla tribuna.