Qui Roma, col Bologna rientra Kolarov

Dopo due panchine consecutive, Aleksandar Kolarov sembra pronto a rientrare in campo da titolare.

Il terzino mancino dovrebbe riprendersi la fascia venerdì contro il Bologna, all’andata andò in gol su punizione, dopo due panchine in cui ha visto giocare titolare Spinazzola, reduce dal caso di mercato con Politano e l’Inter. Fonseca potrebbe riabbracciare anche Mkhitaryan che spinge almeno per essere tra i convocati. Sarà invece assente l’ex Diawara, infortunato al menisco esterno.