Qui Roma, chi recupera e chi no per il Bologna

Dopo la trasferta di Sofia, la Roma è tornata al lavoro in vista della partita di domenica contro il Bologna. Fonseca dovrà rinunciare a qualche elemento che non ha recuperato dal proprio infortunio.

Gianluca Mancini ha svolto un lavoro individuale e resta in dubbio per la trasferta del Dall’Ara, così come Mirante che, però, ha svolto parte della seduta in gruppo e parte in maniera individuale. Il portiere campano è alle prese con un colpo alla mano e potrebbe lasciare il posto a Pau Lopez contro il Bologna. Veretout e Pellegrini hanno lavorato entrambi in gruppo e saranno dunque regolarmente a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio.