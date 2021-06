Qui Primavera – Zauri: “Testa alle prossime due partite, non partiamo mai battuti”

Dopo il pareggio interno per 0-0 contro il già retrocesso Ascoli , il tecnico della Primavera Luciano Zauri è intervenuto per commentare il momento delicato dei rossoblù, al 14esimo posto con 27 punti e ormai a un passo dai playout. Il mister parte dall'atteggiamento avuto dai suoi:

"L'atteggiamento dei ragazzi nell’arco del campionato è stato quasi sempre perfetto - ha affermato - non hanno mai mollato e ce l’hanno sempre messa tutta. È ovvio che abbiamo commesso degli errori, se no non saremmo qui a commentare questo tipo di classifica, ma abbiamo ancora due partite e da questo dobbiamo ripartire, perché ci sono sei punti in palio e non partiamo mai battuti. Ce la metteremo tutta".