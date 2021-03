Qui Primavera – Sconfitta interna contro l’Inter

Nel primo pomeriggio, ore 13, la Primavera rossoblù di Luciano Zauri è scesa in campo al Niccolò Galli per affrontare l’Inter nella 14^ giornata di campionato. Il Bologna è uscito sconfitto per 0-1 grazie alla rete al 52′ di Bonfanti. Nerazzurri che grazie a questo successo salgono momentaneamente al primo posto in classifica a 28 punti e rossoblù che rimangono undicesimi a quota 17.

Nel primo tempo nessuna delle due squadra registra occasioni importanti. Una prima frazione molto fisica che si è giocata prevalentemente a centrocampo e il pareggio rispecchia l’andamento della partita. Le due formazioni fanno il loro ingresso in campo per la seconda parte di match e dopo 7′ l’Inter sblocca il match con la rete di Bonfanti che sigla da posizione ravvicinata dopo un errore di Molla che controlla male un retropassaggio. Il Bologna cerca la reazione anche attraverso i cambi, ma il pari non arriva e al Galli termina 0-1. Prossimo appuntamento lunedì 15 marzo, ore 15, contro la Roma presso lo Stadio Tre Fontane.

TABELLINO DI BOLOGNA-INTER 0-1:

BOLOGNA: Molla; Arnofoli, Tosi, Milani, Montebugnoli (73’ Annan); Viviani (73’ Sigurpalsson), Maresca, Roma (73’ Pietrelli A.); Rocchi (74’ Paananen), Vergani, Juwara (46’ Rabbi).

A disposizione: Prisco, Cavina, Pietrelli R., Di Dio, Cossalter, Carrettucci, Stivanello.

Allenatore: Zauri

INTER: Rovida; Tonoli, Youte Kinkoue, Moretti, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Wieser (46’ Boscolo Chio); Iliev (46’ Mirarchi); Bonfanti (65’ Fonseca), Satriano.

A disposizione: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Dimarco, Lindkvist, Goffi, Basti, Akhalaia.

Allenatore: Madonna

Arbitro: Costanzo di Agrigento

Marcatore: 52’ Bonfanti

Ammoniti: Mirarchi (I), Tosi (B), Casadei (I), Maresca (B)