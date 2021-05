Qui Primavera – Sconfitta in casa contro la Juve

La Primavera di Luciano Zauri , sostituito in panchina da Paolo Magnani, perde 0-2 con la Juventus al Centro Tecnico “Niccolò Galli”, nella gara valida per la 25^ Giornata di Primavera 1.

Rispetto al match contro il Milan, il tecnico rossoblù opta per il cambio di modulo, tornando al 4-3-3, modificando allo stesso modo alcuni interpreti: Molla in porta; in difesa, da destra a sinistra, Tosi, Milani, Annan e Montebugnoli; in mediana Grieco, con Viviani e Farinelli ai lati; in attacco, assieme alla punta centrale Pagliuca, si schierano Juwara e Rabbi.