Qui Primavera – Sconfitta di rigore contro la Roma

Questo pomeriggio alle 15 la Primavera di Luciano Zauri è scesa in campo allo Stadio Tre Fontane per sfidare la Roma di mister Alberto De Rossi. Il match, valevole per l’ultima partita del girone d’andata, ha visto da una parte il Bologna che finora ha conquistato 17 punti e reduce da un periodo difficile dove la vittoria manca da oltre un mese in classifica. La Roma, dall’altra parte, ha perso solo due partite in campionato e occupa le parti alte della classifica.

Inizio forte e vivace da parte delle due formazioni che cercano di concedere poco e ripartire velocemente. La prima occasione del match è sui piedi di Juwara che però trova la respinta di Morichelli che devia in calcio d’angolo. Dopo un’altra chance rossoblù, la Roma prende in mano il pallino del gioco e chiude il Bologna nella metà campo difensiva ma rossoblù bravi e ordinati a non concedere nulla. La Roma continua ad attaccare nel corso del primo tempo, ma non si registrano occasioni importanti e dopo 45 minuti il risultato è fermo sullo 0-0. Il Bologna cresce nella ripresa, ma non basta e al 79′ viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto va Milanese che spiazza Molla e non sbaglia. Il Bologna prova il tutto per tutto assediando la porta difesa da Mastrantonio, ma senza successo. I tre punti vanno meritatamente alla Roma nonostante nel secondo tempo si sia visto un Bologna sicuramente migliore rispetto a quello della prima frazione. Giallorossi quindi che tornano al primo posto in classifica e Bologna, invece, che prosegue il suo periodo negativo rimanendo in zona play-out. Prossimo appuntamento per i rossoblù fissato per domenica 21 marzo, ore 15, contro la Fiorentina presso il Centro Tecnico “N. Galli”.

TABELLINO ROMA-BOLOGNA

Roma: Mastrantonio, Ndiaye, Feratovic (75′ Tahirovic), Morichelli (46′ Vicario), Bove (71′ Satriano), Tripi, Ciervo (81′ Tomassini), Darboe, Tall (81′ Afena-Gyan), Milanese, Providence. A disp.: Boer, Megyer, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Vetkal, Cassano, Bamba, Satriano, Afena-Gyan, Evangelisti.

Bologna: Molla; Arnofoli (85′ Sigurpalsson), Tosi, Milani, Annan; Maresca (85′ Pietrelli A.), Farinelli, Baldursson (61′ Viviani), Juwara (49′ Rabbi), Vergani, Rocchi (85′ Paananen). A disp.: Prisco, Cavina, Rabbi, Pietrelli R., Pietrelli A., Sigurpalsson, Viviani, Cossalter, Paananen, Roma, Carrettucci, Montebugnoli.

Marcatori: 79′ rig. Milanese (R).

Ammoniti: 10′ Ciervo (R), 45′ Morichelli (R), 46′ Vicario (R), 52′ Arnofoli (B), 88′ Afena-Gyan (R).

Arbitro: Sig. Tremolada sez. Monza