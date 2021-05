Qui Primavera – Sconfitta di misura contro la Sampdoria

I rossoblù hanno perso in casa contro i liguri

Sconfitta casalinga per il Bologna Primavera nel ventitreesimo turno del campionato di Primavera 1. I ragazzi del vice Diego Perez, che ha sostituito in panchina Luciano Zauri, risultato positivo al Covid-19, hanno perso per 2-3 contro la Sampdoria. Subito sotto 0-2, i rossoblù al 55' hanno accorciato le distanze con Vergani, salvo poi subire il gol del tre a uno da Trimboli. A nulla è servita la seconda rete di Vergani all' 86'. Il Bologna rimane dodicesimo a quota 25 punti, ma potrà rifarsi già sabato contro il Milan in trasferta.