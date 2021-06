Qui Primavera – Sconfitta anche con la Roma: saranno playout

I rossoblù perdono 2-4 contro i giallorossi: ora playout con la Lazio per evitare la retrocessione

Altra sconfitta per la Primavera rossoblù, questa volta decisiva: all'ultima di campionato contro la Roma , la squadra di Luciano Zauri esce sconfitta 2-4, non riuscendo ad evitare così i playout.

In gol per i felsinei, dopo le reti di Tripi (2), Zalewski e Bamba, è andato due volte Rabbi.

Nel primo tempo, cominciano con una marcia in più i rossoblù, che provano a sfondare già al 6’, quando l’incursione di Farinelli viene deviata al limite dell’area, distanza dalla quale scocca il tiro Tosi: Ndiaye respinge a pochi metri dalla porta. Comincia poi a farsi vedere la Roma all’11’, quando Oliveras pesca sul secondo palo Tomassini, sulla cui conclusione si oppone Molla. Al 13’, invece, l’estremo difensore casalingo viene ingannato da un calcio d’angolo, con il pallone che attraversa tutta l’area, venendo depositato in fondo alla rete da Tripi. Quattro minuti dopo, Zalewski raddoppia con una punizione degna di nota, aprendo il dominio palla ospite: al 21’, Tahirovic chiude temporaneamente i pericoli per i rossoblù, calciando di poco a lato. Al 42’, nuovamente da corner Tripi realizza il secondo gol personale da pochi passi e, al 45’ sfiora addirittura la tripletta.