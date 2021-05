Qui Primavera – Pesante sconfitta a Bergamo: l’Atalanta vince 4-1

Pesante sconfitta in casa dell'Atalanta

La Primavera di Luciano Zauri oggi alle 15 è scesa in campo al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, per sfidare l'Atalanta per il 21° turno di campionato Primavera 1. I rossoblù, che non perdevano da tre partite, non sono riusciti a proseguire la striscia di imbattibilità e sono caduti in casa della Dea per 4-1 fallendo anche un rigore.