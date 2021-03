Qui Primavera – Pari del Bologna, apre Pagliuca che poi si fa espellere

Oggi alle 15 la Primavera di Luciano Zauri è scesa sul campo di Casteldebole per il recupero della dodicesima giornata contro il Torino di mister Cottafava. Entrambe le squadre erano chiamate a riscattare la sconfitta nel turno precedente e in classifica il Bologna si presentava a questo match sopra di 3 punti. Una gara ad alto ritmo che ha visto i rossoblù chiudere in dieci uomini per una espulsione ai danni di Pagliuca e terminare per 1-1.

Dopo un inizio equilibrato in cui entrambe le formazioni hanno provato a sbloccare il match, al 24′ minuto è arrivato il gol di Mattia Pagliuca che ha portato in vantaggio i rossoblù. Una ripartenza condotta da Viviani che ha allargato per Rocchi, il quale ha cambiato versante per Pagliuca che si è accentrato e una volta entrato in area ha piazzato il pallone nell’angolino. La reazione del Torino non ha tardato ad arrivare e infatti 11 minuti dopo, al 35′, Horvath ha crossato per Vianni che da dentro l’area ha aperto il piatto destro e fatto 1-1. Poi, però, l’episodio che può cambiare la partita. Al minuto 75′ Farinelli commette un fallo e Pagliuca, in maniera involontaria, calcia il pallone colpendo il direttore di gara che decide di estrarre il cartellino rosso e Bologna, quindi, in dieci per i minuti finali. La squadra di Zauri continua a interpretare la partita nello stesso modo e a cercare il nuovo vantaggio, ma il risultato rimane invariato e il match termina 1-1.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-TORINO:

Marcatori: 24′ Pagliuca (B), 35′ Vianni (T).

Bologna: Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti (64′ Tosi), Acampora; Farinelli, Viviani, Roma (64′ Maresca); Vergani, Pagliuca, Rocchi (87′ Annan). A disp.: Prisco, Motolese, Annan, R. Pietrelli, A. Pietrelli, Cudini, Di Dio, Cossalter, Paananen, Sigurpalsson, Tosi, Maresca.

Torino: Sava Razvan, Todisco, Celesia, Kryeziu, Portanova, Spina, Greco (C), Continella (83′ Gyimah), Vianni (89′ Oviszach), Horvath, Cancello (85′ Lovaglio). A disp: Girelli, Nagy, Aceto, Tesio, Larotonda, Fimognari, Gyimah, Favale, Lovaglio, Fiorenza.

Ammoniti: Rocchi (B), Spina (T) Pagliuca (B), Cancello (T).

Espulsi: Pagliuca (B).

Arbitro: sig. Longo della sezione di Paola.