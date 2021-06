Qui Primavera – Oggi in campo alle 15 contro l’Ascoli

28° turno del campionato Primavera 1

Questo pomeriggio torna in campo il Bologna Primavera di Luciano Zauri che ospiterà a Casteldebole alle 15 l' Ascoli per il 28° turno del campionato Primavera 1.

I rossoblù, tredicesimi, hanno l'obbligo di portare a casa i tre punti. Di fronte l'Ascoli di Simone Seccardini già retrocesso con 5 punti. Uno lo conquistò nel match d'andata che finì per 2-2. Sarà quindi compito dei rossoblù, oggi privi dello squalificato Milani, non ripetere il risultato dell'andata e ritornare al successo. Per poi cercare di approcciare nel migliore dei modi gli ultimi due impegni contro Inter e Roma che decreteranno la posizione finale di un campionato molto complicato. La partita si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in differita, alle ore 17, su Sportitalia Solo Calcio.