Qui Primavera, oggi Coppa Italia contro il Vicenza

Questo pomeriggio, alle ore 15, la Primavera del Bologna scenderà in campo contro il Vicenza al centro sportivo Biavati. Il match è valido per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia e sarà a porte chiuse. Per i ragazzi di Zauri sarà la quarta partita dal 18 settembre, chi vince passa il turno e incontra il Cagliari a dicembre. Sardi che sono stati affrontati dal Bologna sabato e la sfida è terminata 2-2 con una rete arrivata in extremis per gli isolani.

Per quanto riguarda il Vicenza è neo promossa in Primavera 2, per merito dell’ascesa in Serie B della prima squadra. Per i biancorossi il campionato non è ancora cominciato e inizierà sabato prossimo in casa contro il Brescia.