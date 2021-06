Qui Primavera – Oggi alle 19 in trasferta contro l’Inter

29^ Giornata di Primavera 1

E' la penultima giornata di campionato e i rossoblù hanno a disposizione 180 minuti per salvarsi ed evitare i playout. La squadra di Zauri deve riscattare lo 0-0 maturato nella scorsa giornata contro il fanalino di coda Ascoli. Non sarà semplice perché i prossimi avversari saranno Inter e Roma. I rossoblù al momento sono quattordicesimi con il Torino, che in virtù degli scontri diretti e alla luce del nuovo format del campionato, se dovesse finire con questa classifica, si salverebbe senza passare dai playout. La gara di stasera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.