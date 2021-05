Qui Primavera – Oggi alle 17 ci sarà il Milan

Ventiquattresimo turno del campionato Primavera 1

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il Bologna Primavera scende in campo oggi alle 17 per affrontare il Milan di Federico Giunti.

I rossoneri sono a 35 punti in classifica, a più 10 dai ragazzi allenati da Luciano Zauri, ma all'andata finì 3-0 per i rossoblù con doppietta di Rabbi e gol di Farinelli. La gara si giocherà al Centro Sportivo Vismara di Milano e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.