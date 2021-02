Qui Primavera, le dichiarazioni di Zauri e Viviani

Al termine del pareggio di ieri in casa della Juventus, il mister della Primavera rossoblù Luciano Zauri e il centrocampista Andrea Viviani hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Abbiamo fatto una prestazione con un buon atteggiamento, nonostante la Juventus abbia spinto molto perché ha giocatori bravi. Alla fine, il pareggio ci può stare, ma è chiaro che ci sia rammarico per aver preso gol al 91′. La vittoria ci avrebbe dato quel qualcosa in più, serviva grande attenzione. Buttiamo giù il boccone amaro, perché la prestazione rimane e prepariamoci al massimo in vista del derby di sabato contro il Sassuolo.