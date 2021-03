Qui Primavera – Le dichiarazioni di Zauri e Roma

Al termine della sconfitta contro l’Inter per 0-1, il tecnico della Primavera Luciano Zauri e il centrocampista rossoblù Alessandro Roma hanno commentato a caldo la gara. Si parte con il mister:

“L’infortunio capita per sbaglio, l’errore di Molla è evidente. Siamo qui per migliorare, lo farà anche lui, ma i ragazzi hanno dato una buona prova in una gara importante dal punto di vista tecnico e delle giocate. Poi, chiaro, quando si perde non si può essere contenti, ma andiamo avanti. Lunedì andremo a chiudere il girone d’andata a Roma, in una partita molto impegnativa: posso dire che, finora, ce la siamo giocata con tutti, probabilmente sbagliando solo un tempo con la Sampdoria. I ragazzi sono stati bravi, ma abbiamo i punti che meritiamo”.