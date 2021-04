Qui Primavera – Le dichiarazioni di Zauri e Motolese

"E' stata una partita difficile su un campo molto duro - ha affermato - con le condizioni climatiche solite in Sardegna dato il vento. Ci dispiace perché li abbiamo fatti rimanere in partita noi, sbagliando occasioni clamorose per arrotondare di più il risultato. Non avendolo fatto, è ovvio che poi ci siamo dovuti difendere ad oltranza. Riguardo al modulo, il patto interno che abbiamo fatto è: metterci più indietro o andare avanti. Io ho optato per la seconda, e avendo dei giocatori molto importanti davanti ho chiesto a loro, come a tutti quanti, un sacrificio: qualcosina dobbiamo migliorare, ma Rabbi ha fatto gol e Pagliuca, Vergani e Rocchi ne hanno avuto l’occasione. Tutti stanno lavorando bene sia in fase di possesso che di non possesso, e da parte mia e dello staff c’è predisposizione per farli giocare tutti assieme. Con il Genoa sarà la conclusione di un miniciclo di tre partite settimanali, la rosa è tornata ad essere quasi tutta disponibile: loro stanno facendo molto bene, ma è il dettaglio che deciderà chi vince o chi perde. Oggi è andata bene a noi, sabato ce la giocheremo".