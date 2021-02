Qui Primavera, le dichiarazioni di Zauri e Milani

Ieri la Primavera del Bologna ha perso in casa per 1-2 contro l’Atalanta. Al termine del match Zauri e Milani hanno commentato così la sconfitta interna:

“Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, facendo bene a tratti esattamente come loro, e affrontando una squadra molto forte. Quando si perde, però, c’è poco da parlare, anche se il pareggio poteva essere il risultato che rispecchiava un po’ di più il match. Anche oggi, con le condizioni del campo che sorridevano più a loro vista la fisicità, i ragazzi hanno messo in campo l’atteggiamento giusto. Chiaro che il risultato dà fastidio, la differenza è fatta dagli episodi, come il tiro di Vergani che è andato sul palo”.