Qui Primavera, il Bologna perde in casa con il Sassuolo

Dopo il pareggio arrivato all’ultimo minuto contro la Juve, il Bologna Primavera è tornato a giocare quest’oggi in casa contro il Sassuolo. Non è arrivata però la reazione dopo il punto ottenuto a Torino, anzi i rossoblù escono dal Biavati sconfitti dalla formazione neroverde per una rete a zero.

Mister Zauri schiera Arnofoli, Montebugnoli, Milani e Khalioti davanti a Molla, Grieco, Viviani e Farinelli a centrocampo, mentre in attacco il tridente è composto da Vergani, Cossalter e Rocchi. Buon avvio di gara per i rossoblù, con Cossalter e Vergani sugli scudi: il primo è tra i più attivi mentre il secondo va vicino al gol al 23′ con un sinistro alto di poco. Partita molto intensa dal punto di vista fisico, ma poco spettacolare. Nel secondo tempo si vedono anche gli ospiti e al 48′ arriva il gol dei neroverdi: Marginean calcia male dal limite dell’area ma Molla viene preso in controtempo da un rimbalzo sul terreno e la palla si insacca ugualmente. 1-0 Sassuolo con un un brutto infortunio dell’estremo portiere rossoblù, che regala il vantaggio agli avversari. Il Bologna prova a reagire ma è ancora la formazione allenata da Bigica ad andare vicino alla rete, con un palo colpito al 71′. Nonostante i cambi e un forcing offensivo nei minuti finali, i rossoblù non creano grandi pericoli al portiere neroverde ed escono a mani vuote da questa sfida. I 3 punti mancavano al Sassuolo da ottobre, e ora è solo a -2 in classifica dal Bologna. Con il successo odierno, i neroverdi scavalcano i rossoblù in classifica, posizionandosi a quota 17 punti, mentre i ragazzi di Zauri rimangono fermi a quota 15. Il prossimo impegno per Vergani e compagni sarà lunedì 1 marzo contro il Torino.