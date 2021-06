Qui Primavera – Fissate le date del playout con la Lazio

Ecco quando giocheranno i ragazzi di Zauri contro la Lazio ai playout

L'andata si giocherà mercoledì 23 giugno presso il Centro Sportivo diFormello, mentre il ritorno andrà in scena martedì 29 giugno al Centro Tecnico Niccolò Galli. Entrambe le gare inizieranno alle ore 17. Al termine del doppio incontro, in caso di parità, si salverà la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche le reti in trasferta, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, nel caso in cui nessuna delle due squadre dovesse segnare, si concluderà con i calci di rigore.