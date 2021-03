Qui Primavera – Domani trasferta ad Ascoli

Dopo il pari interno contro il Torino, in cui non è bastata la rete di Mattia Pagliuca per tornare al successo, i ragazzi di mister Luciano Zauri scenderanno in campo domani per il tredicesimo turno del campionato Primavera 1.

La partita, che andrà in scena al Comunale di Sant’Egidio alle ore 11, vedrà il Bologna sfidare l’Ascoli allenato da Simone Seccardini che in questa stagione non ha ancora trovato la vittoria. Nelle dodici partite giocate, infatti, i marchigiani hanno guadagnato un solo punto alla nona giornata, pareggiando 0-0 in casa contro il Sassuolo. Il Bologna cercherà il riscatto e i tre punti contro una squadra in difficoltà, ma che non andrà assolutamente sottovalutata visto che in casa dei bianconeri ha faticato anche la capolista Roma, uscita vittoriosa solamente con una rete ormai a tempo scaduto. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia Solo Calcio.