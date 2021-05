Qui Primavera – Domani recupero contro la Lazio

Impegno fondamentale per i ragazzi di Zauri

Gara cruciale per gli uomini di Zauri, che all'andata sopra di tre gol, si fecero rimontare fino al 3-3 finale, per staccarsi dalle zone calde della classifica superando la Fiorentina e agganciando il Cagliari. Il successo casalingo manca per Rabbi e compagni dal successo contro il Milan del 9 febbraio, mentre in casa Lazio l'ultima vittoria lontano dalla capitale è datata 30 ottobre a Firenze contro la viola. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.