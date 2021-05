Qui Primavera – Domani ospite l’Empoli

Impegno casalingo per i ragazzi di Zauri

Empoli

Domani, in occasione del 22° turno del campionato Primavera 1, il Bologna ospiterà alle ore 17 l’Empoli presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Da questa partita si passerà poi all’impegno di mercoledì – sempre casalingo – in cui Rabbi e compagni andranno in scena contro la Lazio per il recupero del 18° turno. E infine, domenica prossima, si chiuderà il trittico a Casteldebole ospitando la Sampdoria. Tre partite fondamentali, anche se i rossoblù hanno ben in testa di ragionare partita dopo partita, e l’impegno di domani contro l’Empoli allenato da Antonio Buscè è troppo importante per poter pensare già ai prossimi incontri.