Qui Primavera, domani ospite il Sassuolo

La primavera domani sarà impegnata al Centro Sportivo Biavati alle ore 15 contro il Sassuolo.

I ragazzi di Zauri arrivano dal pareggio in casa della Juventus che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per una vittoria sfiorata fino al 91’ minuto, ma ha dato anche la consapevolezza di potersela giocare anche contro chi occupa le primissime posizioni in classifica. Il Sassuolo, allenato da Emiliano Bigica, non vince dallo scorso 3 ottobre, arriva da due sconfitte esterne contro Milan e Juventus e ben cinque pareggi, che fanno del Sassuolo la squadra che ha registrato più volte il segno X. Non sarà una partita semplice, dato che la classifica vede il Bologna al sesto posto a 15 punti con Milan, Atalanta ed Empoli e il Sassuolo dietro di un punto. La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia Solo Calcio.