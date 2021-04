Qui Primavera – Domani ospite il Genoa

Impegno casalingo per i ragazzi di Zauri

Impegno casalingo per la Primavera di Luciano Zauri che domani ospiterà il Genoa al Centro Tecnico Niccolò Galli per il 20esimo turno del campionato Primavera 1. La sfida, che avrà inizio alle ore 15, si prospetta molto interessante tra due squadre per ora distanziate da sei punti in classifica.

Il Bologna è fermo a 21, mentre il Genoa ha totalizzato fin qui 27 punti, anche se la squadra di Zauri deve ancora recuperare l’impegno casalingo contro la Lazio. L’obiettivo per i rossoblù è quello di scalare altre posizioni in classifica e centrare la seconda vittoria consecutiva, che sarebbe anche il terzo risultato utile di fila dopo il pareggio in casa della Spal e la vittoria di carattere sul campo del Cagliari. Per il Genoa l’obiettivo è tornare al successo dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria e il pari interno contro l’Inter, con quest’ultimo risultato che ha dato comunque fiducia alla formazione allenata da mister Luca Chiappino. Il Bologna, di contro, spera di continuare ad accumulare punti e magari ripetere l’ottima prestazione dell’andata, quando sul campo del Genoa i rossoblù emiliani si imposero per 2-1. Dopo l’iniziale vantaggio di Della Pietra, i bolognesi prima pareggiarono i conti con Rabbi, e infine completarono il sorpasso con Rocchi.