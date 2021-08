Qui Primavera – Domani l’esordio con il Napoli

Esordio in campionato per la Primavera

Dopo la permanenza in categoria ottenuta, due mesi fa, contro la Lazio ai play-out e poco più di tre settimane di preparazione, i rossoblù danno il via alla loro terza stagione consecutiva in massima serie. L'ultimo confronto tra le due formazioni è datato 1 febbraio 2020, quando il Bologna di Emanuele Troise ha sconfitto a domicilio il Napoli di Giuseppe Angelini per 0-1, grazie alla rete di James Uhunamure. Il match sarà in diretta su Sportitalia (canale 60), oltre che sul sito www.sportitalia.com.