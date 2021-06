Qui Primavera – Domani l’andata dei playout con la Lazio

Domani il primo turno dei playout per evitare la retrocessione

Dopo una stagione complicata, la Primavera di Luciano Zauri ha l'obbligo di cercare la salvezza nei playout contro la Lazio : l'andata si svolgerà domani alle ore 17 in casa biancoceleste, presso il Centro Sportivo di Formello, in cui i rossoblù hanno già pareggiato per 3-3 in campionato.

La doppia sfida che comincerà domani e terminerà martedì prossimo, dovrà far uscire il vero carattere di una squadra che nelle ultime settimane ha provato in tutti i modi a non disputare i playout. Per Ruffo Luci e compagni cominceranno 180 minuti duri e importanti, ma le qualità per centrare l’obiettivo ci sono tutte.