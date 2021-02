Qui Primavera, domani la sfida in casa della Juventus

La Primavera rossoblù di mister Luciano Zauri sarà di nuovo in campo domani alle 17 presso il Campo “Ale e Ricky” di Vinovo, per il decimo turno del campionato Primavera 1.

Il Bologna sfiderà la Juventus seconda in classifica a 17 punti con l’obiettivo di centrare il successo, agganciare proprio i bianconeri e mettersi alle spalle la sconfitta in casa contro l’Atalanta. La Juventus di mister Andrea Bonatti, invece, arriva dal pareggio in casa del Genoa per 2-2 e ha perso una sola volta in casa contro la Sampdoria, quando i blucerchiati passarono con un netto 4-1. La partita sarà trasmessa in diretta su SportItalia.