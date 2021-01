Qui Primavera, domani la sfida contro la Sampdoria

Dopo la bella vittoria esterna dei ragazzi di Luciano Zauri sul campo dell’Empoli, in cui i rossoblù hanno vinto 0-2 grazie ai gol di Vergani e Rabbi, la Primavera tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 15 per la sfida in casa della Sampdoria allo Stadio Comunale Riccardo Garrone.

Questo match metterà difronte due formazioni in forma che puntano ai piani alti della classifica dopo i bei risultati conseguiti in seguito alla ripresa del campionato. Infatti anche la Sampdoria di mister Felice Tufano ha battuto l’Ascoli con un 3-1 esterno e ha sconfitto la formazione empolese di Antonio Buscè per 4-1 nel recupero della quarta giornata di campionato. Due vittorie che rappresentano un’iniezione di fiducia importante per una squadra che prima dello stop del campionato, aveva collezionato due sconfitte e un pareggio. Sarà quindi compito della formazione di Zauri fermare il buon momento dei blucerchiati, con la speranza di poter raggiungere i quattordici punti in sette partite giocate, che rappresenterebbe un bottino di tutto rispetto e che varrebbe le prime posizioni in classifica del Campionato Primavera 1. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.