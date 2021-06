Qui Primavera – Domani in trasferta contro il Torino

27° turno del campionato Primavera 1

I rossoblù scenderanno in campo presso il Centro Sportivo di Volpiano, con il calcio d'inizio della sfida che avverrà alle ore 12.30. Domani il Bologna sarà chiamato a vincere perché i tre punti serviranno sia per distanziarsi dalle ultime tre posizioni che per superare la Fiorentina, che ieri ha perso 1-0 contro la Juventus. I granata, allenati da mister Federico Coppitelli, arrivano dal 2-2 in casa della Fiorentina e sperano di tornare a un successo che manca dall'8 maggio contro l'Inter. Il Bologna, invece, non conquista i tre punti dal 12 maggio quando a Casteldebole la Lazio si arrese per 2-1. L'ultimo successo esterno, invece, è datato 21 aprile con il gol decisivo di Rabbi contro il Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.