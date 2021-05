Qui Primavera – Domani impegno sul campo dell’Atalanta

Impegno in trasferta per i ragazzi di Zauri

Dopo i cinque punti ottenuti in una settimana grazie ai pareggi con Spal e Genoa, con in mezzo l’importante successo a Cagliari, il Bologna di mister Zauri tornerà in campo domani, in occasione del 21° turno del campionato Primavera 1. La sfida, che andrà in scena alle ore 15 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, vedrà i rossoblù affrontare l’Atalanta: una squadra che non perde dallo scorso 6 marzo, quando in casa del Genoa i bergamaschi si arresero per 2-0. Successivamente, la formazione allenata da Massimo Brambilla ha trovato la vittoria con l’Ascoli, prima di quattro pari consecutivi contro Inter, Juventus, Milan e Roma. Nell’ultima giornata, infine, i nerazzurri hanno battuto il Torino fuori casa, con Cortinovis che ha segnato la rete del decisivo 2-1 a tre minuti dal 90’.