Qui Primavera – Domani il recupero contro il Cagliari

Recupero del 17° turno del campionato Primavera 1

Le squadre si sono già affrontate due volte nel corso di questa stagione, una in campionato e una in Coppa Italia. In campionato finì 2-2 con il che Bologna mise parecchio in difficoltà la formazione di Agostini che riuscì a pareggiare negli ultimi instanti di partita. In Coppa, invece, un netto 3-1 che non ha lasciato scampo ai rossoblù di Zauri. Il Bologna arriva dal 2-2 in casa della Spal, mentre il Cagliari dall'ampia vittoria per 5-1 contro la Fiorentina. Il Bologna cercherà i tre punti per provare a risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.